Подмосковье 28 декабря 2023, 16:51 Более 7 тысяч гектаров земли передали для развития сельского хозяйства в Подмосковье за год Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

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Еще 112 фермеров и предприятий получили землю в Подмосковье в 2023 году. В аренду передали более семи тысяч гектаров — об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Мы передали в аренду 247 земельных участков общей площадью более семи тысяч гектаров. Арендовать земли сельхозназначения имеют возможность фермеры, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также малые и семейные подмосковные агропредприятия. Срок аренды составляет пять лет, в перспективе можно либо продлить аренду, либо выкупить землю», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Благодаря программе фермеры увеличивают посевные площади, наращивают объемы производства продукции сельского хозяйства. Земля приносит пользу.

Одним из тех, кто получил участок в 2023 году, стало КФХ «Клубничный джем» из Раменского. Здесь занимаются птицеводством, делают мед, выращивают овощи и клубнику. Землю планируют использовать под расширение производства.

В Щелкове участок получило фермерское хозяйство «Ларинское» — здесь будут разводить коров. Благодаря арендованным гектарам пасечники в Павловском Посаде планируют собирать больше меда и разводить мелкий рогатый скот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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