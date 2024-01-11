Подмосковье 11 января 2024, 15:41 Более 7 тысяч человек прокатились в новогоднем троллейбусе в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Порядка семи тысяч жителей Химок прокатились на новогоднем троллейбусе. Он курсирует по маршруту № 1. В преддверии Нового года транспорт украсили гирляндами и рисунками детей участников специальной военной операции.

В новогоднем троллейбусе установлен ящик для писем бойцам специальной военной операции. Каждый желающий может отправить послание.

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«Каждый желающий может оставить поздравительную открытку для наших защитников, которые в дальнейшем будут переданы в исполнительный комитет партии „Единая Россия“ для дальнейшей отправки в зону специальной военной операции», — рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Дряннов рассказал, что троллейбусы в Химках — транспорт популярный. Он пользуется высоким спросом среди жителей.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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