Подмосковье 28 июня 2023, 17:05 Более 7 тысяч человек приняли участие в утренней молитве по случаю Курбан-байрама в Химках

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Более 7 тысяч жителей Химок приняли участие в утренней молитве по случаю Курбан-байрама. Мероприятие прошло в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная».

Перед молитвой председатель религиозной мусульманской организации городского округа Химки, имам-хатыб Камиль Маннапов обратился к прихожанам с проповедью. Он рассказал об истории праздника и его традициях.

«Химки — многонациональный округ. Наша мусульманская община вносит большой вклад в общественную жизнь города, участвует в культурных, просветительских и благотворительных проектах. Важно, что все мы, исповедуя разные религии, живем в мире и согласии. Наша сила — в единстве», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Участие в мероприятии приняли заместитель главы городского округа Химки Игорь Панчук, городские депутаты Артур Каримов и Руслан Шаипов.

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