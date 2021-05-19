Более 7 тысяч человек примут участие в конкурсе искусств «Город А» в Красногорске

Прием заявок на участие в конкурсе искусств «Город А» завершился. Всего в фестивале примут участие более семи тысяч человек. Команды приедут со всех уголков России и не только. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Конкурс «Город А» — это первый проект в стране, который объединяет представителей традиционных видов культуры и субкультур, а также спортсменов и всех, кто занимается творчеством.

Подмосковье встретит представителей 13 команд из разных регионов страны. Все они станут участниками фестиваля в Красногорске.

На конкурс приедут и из-за границы. Ожидают представителей из Армении Белоруссии, Киргизии, Азербайджана. Ребята приедут из 59 регионов и более чем из 210 городов.

Заявки все еще принимают от участников на «Территорию свободного творчества», поэтому общее число участников будет известно позже.

Конкурс «Город А» пройдет в Красногорске 12 и 13 июня. За три года существования фестиваля в нем приняли участие больше 40 тысяч человек.

В этом году конкурс может похвастаться уникальными и инновационными возможностями реализации творческого потенциала талантливой молодежи России. Все ребята будут тесно взаимодействовать и обмениваться опытом и знаниями.

Тема конкурса в этом году — «Наука и Технологии». Участники будут использовать в своих выступлениях современные технологии и смогут объединить их со своими творческими идеями.

Победитель конкурса получит статус «АРТ — Столица ЦФО 2021» и денежный приз в размере 300 тысяч рублей.