Подмосковье 28 августа 2023, 11:01 Более 7 тысяч человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья летом Unsplash

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С начала лета в Московской области проводят акцию «Проверь здоровье в парке». В минувшие выходные бригады врачей работали в 21 городском округе, в том числе в Балашихе, Коломне, Пушкино и других населенных пунктах.

Почти 400 человек проверили здоровье в парках 26 и 27 августа, а с начала лета участниками акции стали более семи тысяч жителей региона.

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«При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

С результатами проведенных обследований можно ознакомиться в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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