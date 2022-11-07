Более 7 млн поездок совершили на общественном транспорте в Подмосковье за выходные | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 18:42 Более 7 млн поездок совершили на общественном транспорте в Подмосковье за выходные Публичное достояние

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Жители и гости Московской области совершили более 7,3 миллиона поездок в общественном транспорте с 4 по 6 ноября. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

По сообщению МТДИ, больше всего поездок совершили 4 ноября — почти 2,7 миллиона.

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Чаще всего жители ездили на подмосковных автобусах — более 4,3 миллиона поездок, из них 2,2 миллиона раз пассажиры проехали в автобусах «Мострансавто».

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Чаще всего пассажиры при проезде в автобусах использовали социальные карты, по ним совершили свыше двух миллионов поездок. Самым популярным способом оплаты были банковские карты — по ним совершили более 1,4 миллиона операций. По транспортным картам в Подмосковье за выходные совершили около 800 тысяч поездок.

Также в ноябрьские праздники на пригородных поездах ЦППК и МТППК проехали более трех миллионов раз. Самыми популярными направлениями стали Ярославское, Казанское и Курское.