Подмосковье 09 июня 2023, 12:49 Более 7 километров электрических сетей заменят в Солнечногорске к концу года

Читать 360tv в

Реконструкцию тепловых сетей и строительство котельных обсудили на совещании под руководством главы Солнечногорска Константина Михалькова. В этом году в округе пройдет масштабная реконструкция системы ЖКХ.

«При поддержке губернатора Андрея Воробьева мы запускаем масштабную программу модернизации системы теплоснабжения. Будут построены семь новых котельных, и еще введем четыре построенные ранее. Заменим семь километров сетей и выполним полную замену теплосетей в поселке Менделеево», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Реклама

Глава подчеркнул, что таких масштабных работ в округе никогда еще не проводилось.

Строительство котельных уже началось в Алабушеве, Радумле, Ожогине, в микрорайоне Поваровка, в деревне Соколово. В ближайшее время работы начнутся в деревне Пешки и на улице Набережная.

Еще две котельные реконструируют в микрорайоне Агробиостанция деревни Чашниково и в деревне Стрелино. Ранее построенные объекты запустят в работу в поселке Майдарово, деревнях Ложки и Пешки.