Подмосковье 09 января 2023, 13:54 Более 680 жителей и защитников блокадного Ленинграда получат выплату в Подмосковье к концу января Pixabay

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Единовременную выплату получат подмосковные ветераны — жители блокадного Ленинграда к очередной годовщине освобождения города. Деньги поступят автоматически.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что выплата будет произведена в преддверии годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Жители и участники обороны города, которые сейчас являются резидентами Подмосковья, получат выплату в размере 3 000 рублей. Это более 680 ветеранов.

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В Министерстве социального развития региона отметили, что выплата поступит автоматически до 27 января. Никаких заявлений писать не нужно.

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