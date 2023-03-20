Подмосковье 20 марта 2023, 13:03 Более 67 миллиардов рублей направят на строительство соцобъектов в Подмосковье в этом году

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В 2023 году более 67 миллиардов рублей направят из бюджета Московской области на создание объектов социальной сферы. В регионе появится больше школ, детских садов, больниц, спорткомплексов и центров культурного развития.

Всего в Подмосковье построят порядка 60 соцобъектов. Из них 13 детсадов введут в эксплуатацию в этом году. На них потратят около 3,8 миллиарда рублей. Новые дошкольные учреждения откроют в Одинцове, Ленинском округе, Волоколамске, Королеве, Мытищах, Котельниках, Серпухове, Ступине и Люберцах.

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«Приоритетное направление бюджетных расходов Московской области — ощутимое увеличение количества объектов социальной инфраструктуры», — сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

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Также в этом году в регионе построят 27 образовательных учреждений на 17,5 тысячи мест. Дополнительные школы появятся в Балашихе, Долгопрудном, Истре, Коломне, Королеве, Красногорске, Шатуре, Мытищах, а также Орехово-Зуевском, Пушкинском, Рузском, Раменском, Сергиево-Посадском и других округах. На них потратят 23,7 миллиарда рублей.

В регионе продолжают строить и медучреждения. В этом году введут в эксплуатацию поликлинику в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове. Она будет принимать по 700 пациентов за смену: 450 взрослых и 250 детей. Еще одну больницу достроят в Одинцове, она рассчитана на 350 посещений в день. Также в этом году открываются подстанции скорой медпомощи в Кашире, Солнечногорске и Ленинском округе.

Социально-реабилитационный центр постинтернатного сопровождения молодых слепоглухих инвалидов завершат в этом году в Сергиевом Посаде. Учреждение рассчитано на 100 человек и будет заниматься социальной адаптацией людей в обществе.

В этом году реконструируют стадион спортивной школы олимпийского резерва в Балашихе и стадиона «Спартак» в Серпухове. Также в Волоколамске, Можайске и Домодедове построят физкультурно-оздоровительные комплексы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что более 170 объектов образования в Подмосковье находятся в стадии строительства и капитального ремонта. По его словам, в новом учебном году в областные школы придут заниматься свыше миллиона учеников.

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