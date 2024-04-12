Подмосковье 12 апреля 2024, 17:40 Более 667 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по благоустройству Министерство благоустройства Московской области

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Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало 15 марта. К 12 апреля на сайте уже проголосовали более 667 тысяч жителей Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул, что платформа za.gorodsreda, предназначенная для голосования по выбору общественных территорий, начала свою работу в 2021 году.

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За это время ей воспользовались свыше 1,3 миллиона граждан. Благодаря программе удалось благоустроить 74 общественные территории, которые выбрали жители Подмосковья.

В этом году на голосовании представлены 220 территорий из 53 городских округов Московской области. Реализация выбранных проектов начнется в 2025 году. Жители Подмосковья, достигшие 14-летнего возраста, могут принять участие в голосовании до 30 апреля.

В ходе голосования участники могут определить, какие улучшения провести в своих населенных пунктах: обновить детские площадки, построить скейт-парки, обустроить центральные площади или другие общественные пространства.

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