Более 6,6 тысячи жителей начнут получать тепло от новых котельных в Зарайске | 360°

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Более 6,6 тысячи жителей начнут получать тепло от новых котельных в Зарайске

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Завершено строительство девяти блочно-модульных котельных в городском округе Зарайск. Пуско-наладочные работы уже проведены и объекты готовы обеспечивать теплом жилые дома и социальные объекты.

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Полностью автоматизированные котельные построены в селах Протекино, Макеево и Чулки-Соколово, деревнях Алферьево, Летуново, Авдеево и Мендюкино, поселке Масловском и городе Зарайске. Объекты обеспечат теплом и горячим водоснабжением 32 социальных объекта (клубы, медицинские учреждения, детские сады, школы) и 125 многоквартирных домов, в которых живут 6610 человек.

«В границах пяти городских округов Подмосковья реализовывается проект, направленный на повышение энергетической эффективности и снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг. Проект находится на контроле губернатора Андрея Воробьева и реализуется Министерством энергетики Подмосковья», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В рамках программы в нескольких городских округах Подмосковья строятся новые котельные, осуществляется перевод ряда абонентов на индивидуальное теплоснабжение с использованием газовых котлов. Реализация проекта решит проблемы неэффективного теплоснабжения в населенных пунктах региона.

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