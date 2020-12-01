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    01 декабря 2020, 09:47

    Более 66 тысяч подмосковных пенсионеров получат компенсацию за капитальный ремонт

    Екатерина Шамина

    За первые полгода 2020 года социальную поддержку оформили более 66 тысяч пенсионеров Подмосковья. Они могут компенсировать от 50 до 100% оплаты за капремонт.
    Более 66 тысяч подмосковных пенсионеров получат компенсацию за капитальный ремонт

    Компенсировать 50% счета за капитальный ремонт могут неработающие жители Московской области старше 70 лет. Пенсионеры старше 80 лет имеют право на 100% компенсацию. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

    Размер компенсации зависит от нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт.

    «Для одиноко проживающих граждан стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере 42 квадратных метра, но не более занимаемой жилищной площади, семьи из двух человек — 21 квадратный метр на человека, семьи из трех и более человек — по 18 квадратных метров на человека» — отметила Фаевская.