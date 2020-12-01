Более 66 тысяч подмосковных пенсионеров получат компенсацию за капитальный ремонт

За первые полгода 2020 года социальную поддержку оформили более 66 тысяч пенсионеров Подмосковья. Они могут компенсировать от 50 до 100% оплаты за капремонт.

Компенсировать 50% счета за капитальный ремонт могут неработающие жители Московской области старше 70 лет. Пенсионеры старше 80 лет имеют право на 100% компенсацию. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Размер компенсации зависит от нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт.

«Для одиноко проживающих граждан стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере 42 квадратных метра, но не более занимаемой жилищной площади, семьи из двух человек — 21 квадратный метр на человека, семьи из трех и более человек — по 18 квадратных метров на человека» — отметила Фаевская.