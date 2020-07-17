Более 66 тысяч подмосковных пенсионеров получают компенсацию за капремонт

В Московской области за первое полугодие этого года дополнительную меру соцподдержки по оплате взноса за капитальный ремонт оформили более 66 тысяч пенсионеров. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают компенсацию 50% на оплату взноса. Пенсионерам старше 80 лет предоставляется компенсация в размере 100%.

«Для одиноко проживающих граждан стандарт нормативной площади жилого помещения установлен в размере 42 квадратных метра, но не более занимаемой жилищной площади, семьи из двух человек — 21 квадратный метр на человека, семьи из трех и более человек — по 18 квадратных метров на человека» — напомнила министр.