Более 650 недоношенных детей спасли подмосковные врачи за 10 месяцев этого года

Врачи-неонатологи в Подмосковье за 10 месяцев этого года спасли 652 недоношенных ребенка, среди них 405 младенцев появились на свет с очень низкой массой тела, а 247 новорожденных весили даже меньше килограмма. Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что такие достижения стали возможны благодаря работе в регионе семи перинатальных центров, в том числе областного НИИ акушерства и гинекологии. Также в области была создана трехуровневая системы родовспоможения, которая помогает матерям и новорожденным получать своевременную помощь.

«652 ребенка — это не просто цифры, за ними стоят спасенные врачами жизни детей. Мы постоянно работаем для улучшения системы родовспоможения», — подчеркнула Стригункова.

Главный внештатный специалист неонатолог Московской области Людмила Малютина отметила, что одной из главных причин рождения недоношенных детей в последние годы является COVID-19.

«Мы вынуждены экстренно родоразрешать беременных женщин с коронавирусом раньше срока, чтобы сохранить жизнь им и новорожденным. Поэтому в очередной раз призываю женщин прививаться при планировании беременности», — подчеркнула специалист.

По мнению врачей, оптимальным сроком для вакцинации беременных является 22 неделя. Этот срок является безопасным и для будущих матерей, и для детей.

Сегодня отмечается Международный день недоношенных детей. В Подмосковье за последние несколько лет выживаемость недоношенных детей выросла более чем на 12%.