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    17 ноября 2021, 18:08

    Более 650 недоношенных детей спасли подмосковные врачи за 10 месяцев этого года

    Глава Минздрава Подмосковья Стригункова: неонатологи в этом году спасли более 650 недоношенных младенцев

    Ольга Назаркина

    Врачи-неонатологи в Подмосковье за 10 месяцев этого года спасли 652 недоношенных ребенка, среди них 405 младенцев появились на свет с очень низкой массой тела, а 247 новорожденных весили даже меньше килограмма. Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

    Более 650 недоношенных детей спасли подмосковные врачи за 10 месяцев этого года

    Она подчеркнула, что такие достижения стали возможны благодаря работе в регионе семи перинатальных центров, в том числе областного НИИ акушерства и гинекологии. Также в области была создана трехуровневая системы родовспоможения, которая помогает матерям и новорожденным получать своевременную помощь.

    «652 ребенка — это не просто цифры, за ними стоят спасенные врачами жизни детей. Мы постоянно работаем для улучшения системы родовспоможения», — подчеркнула Стригункова.

    Главный внештатный специалист неонатолог Московской области Людмила Малютина отметила, что одной из главных причин рождения недоношенных детей в последние годы является COVID-19.

    «Мы вынуждены экстренно родоразрешать беременных женщин с коронавирусом раньше срока, чтобы сохранить жизнь им и новорожденным. Поэтому в очередной раз призываю женщин прививаться при планировании беременности», — подчеркнула специалист.

    По мнению врачей, оптимальным сроком для вакцинации беременных является 22 неделя. Этот срок является безопасным и для будущих матерей, и для детей.

    Сегодня отмечается Международный день недоношенных детей. В Подмосковье за последние несколько лет выживаемость недоношенных детей выросла более чем на 12%.