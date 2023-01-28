Подмосковье 28 января 2023, 18:32 Более 650 лыжников стартовали на «Кубке Александра Легкова» в Наро-Фоминске

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В Наро-Фоминске прошли соревнования для профессионалов и любителей «III Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова», которые собрали 667 лыжников Московской области и других регионов. Самому юному участнику оказалось пять лет, самому взрослому — 68.

Перед лыжным стартом снег собрали со всего склона и привезли на трассу в Елагине. Затем его проглаживали ратраками, утюжили спецтехникой, чтобы спортсменам было удобно кататься. Перед началом Александр Легков провел получасовой мастер-класс.

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Турнир длился три часа. Организаторы подготовили дистанции на один, три, пять и 10 километров. Всего было дано 13 стартов. Самому старшему участнику Александру Волкову уже 68 лет, однако он побежал 10 километров наравне с молодыми спортсменами.

«Я стартовал в каждой категории, чтобы посмотреть, подсказать участникам, как лучше проходить дистанцию», — рассказал Александр Легков.

Лыжный старт проходит уже третий год подряд. Идею соревнования предложил зампред Мособлдумы Олег Рожнов.

«За три года уровень вырос: 100 участников, потом 300, сейчас уже было под 700 в начале недели, когда мы закрывали регистрацию», — заявил Олег Рожнов.

Все победители получили сертификаты на 10 тысяч рублей на покупку экипировки.

«Бежишь, едешь. И как-то все отодвигается, и мышцы укрепляются, чувствуешь себя гораздо лучше, тем более на свежем воздухе», — поделилась впечатлениями от гонки призер соревнования Елена Никитенко.

Во время лыжного старта участники проекта «Моя зима в Подмосковье» смогли получить «Паспорт путешественника» и поставить в нем отметку.

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