Более 650 юных патриотов из Подмосковья приняли участие в проекте «Диалоги с Героями» в декабре

Весь декабрь в Московской области проходили встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, Героями Советского Союза и Российской Федерации. На проекте «Диалоги с Героями» побывали более 600 ребят из Подмосковья.

«„Диалоги с Героями“ — это возможность для молодежи Подмосковья, для юнармейцев в неформальной обстановке встретиться и задать вопросы ветеранам, чьи подвиги навсегда вписаны в историю нашей страны. Цели таких встреч — выстраивание конструктивного диалога между представителями разных поколений, воспитание у молодежи любви к Родине, патриотического сознания, гражданственности, положительных морально-нравственных качеств, ценностных ориентиров», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Елена Красная.

Всего в декабре прошло 12 встреч юнармейцев и молодежи с ветеранами в Химках, Люберцах, Ивантеевке, Балашихе, Орехово-Зуеве, Коломенском и Сергиево-Посадском городских округах. В них приняли участие 665 юных патриотов.

В Сергиево-Посадском городском округе участники ВОВ Александр Григорьевич и Надежда Ивановна Лысенко рассказали юному поколению про оборону Москвы и значимость этого события, про боевое партизанское детство Александра Григорьевича в белорусских лесах и трудное военное детство Надежды Ивановны в оккупации в белорусской деревне.

В Люберцах Герой Советского Союза, летчик-испытатель Николай Бездетнов рассказал о том, как ему удалось во время полетных испытаний спасти от неминуемого крушения опытный образец боевого многоцелевого ударного вертолета К-50 («Черная акула»), открывшего новую страницу боевого вертолетостроения. Ветеран труда, блокадница Юлия Николаевна Вьюнкова поведала школьникам из Люберец о трагической судьбе жителей блокадного Ленинграда.

Юнармейцам Балашихи Урок мужества преподал Герой Российской Федерации Александр Головашкин. Молодежи Коломенского округа о своей жизни и службе рассказали Герои Российской Федерации Александр Силин и Григорий Галкин.

«Хочется выразить слова благодарности Главному управлению социальных коммуникаций Московской области, Росмолодежи и Роспатриотцентру за организацию такого важного и масштабного проекта. „Диалоги с Героями“ — это не только связующая нить поколений, но и память ветеранов нашего региона о событиях Великой Отечественной войны, которую важно сохранить и передать участникам юнармейского движения, молодежи», — сказала член штаба местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Орехово-Зуевского городского округа Елена Чуешкова.