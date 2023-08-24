Подмосковье 24 августа 2023, 15:39 Более 650 фандоматов для сбора отходов для переработки установили в Подмосковье Фото: unsplash.com

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В Московской области работают 665 фандоматов для сбора отходов для переработки. Устройства обеспечивают возврат во вторичный оборот до 90% отходов в виде чистой пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары.

«Как показала практика, устройства нравятся нашим жителям, это не только помощь экологии, но и возможность получить за сданные отходы определённые бонусы», — сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

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В Московской области с 1 марта 2024 года производители товаров из вторсырья смогут получать господдержку. Правительство РФ уже утвердило перечень видов продукции из вторсырья, производители которой будут рассчитывают на льготу

Все мусорные полигоны в Подмосковье закрыли еще несколько лет назад, сегодня идет процесс восстановления поврежденных земель. В этом помогает федеральная программа, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

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