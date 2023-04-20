Подмосковье 20 апреля 2023, 12:09 Более 6,5 тысячи сирот стали получателями губернаторской стипендии в Подмосковье

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Свыше 6,5 тысячи детей-сирот стали получателями губернаторской стипендии в Подмосковье. Это студенты колледжей, техникумов и вузов. Размер выплаты составляет шесть тысяч рублей.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, выплату назначают проактивно, без дополнительной подачи заявления.

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Мера поддержки стала одной из важных социальных программ Подмосковья. Стипендия облегчает положение сирот и дает им возможность реализовываться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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