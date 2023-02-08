Подмосковье 08 февраля 2023, 16:36 Более 65 тысяч уличных светильников заменили на светодиодные в Подмосковье в прошлом году

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В 2022 году в Московской области заменили свыше 65 тысяч старых уличных фонарей. Вместо них установили 66 тысяч современных светодиодных светильников. Модернизация произошла в 37 округах региона.

Во время замены фонарей на улицах установили и приборы учета электричества. Работы позволят экономить электроэнергию.

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«Расчетная экономия от замены светильников систем наружного освещения в данных округах составит более 200 миллионов рублей ежегодно», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Больше всего новых светильников появилось в Щелкове — 61,1 тысячи, в Коломне — 5,3 тысячи, Орехово-Зуеве — 5,2 тысячи, в Клину — 4,9 тысячи опор и других. План по установке новых светильников перевыполнили в Черноголовке, Пушкинском, Котельниках, Лотошине, Дубне и Шатуре.

«В 2023 году продолжим работу в данном направлении. В 48 городских округах планируем заменить более 100 тысяч светильников на светодиодные», — добавил Михаил Хайкин.

Также в этом году в Московской области установят 2,7 тысячи шкафов управления наружным освещением.

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