Подмосковье 20 февраля 2023, 13:46 Более 65 тысяч человек станут участниками мероприятий к 23 Февраля в культурных центрах Подмосковья

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День защитника Отечества отметят в Подмосковье 23 февраля. К этому дню в культурных учреждениях региона пройдет свыше 360 мероприятий, в которых поучаствуют более 65 тысяч человек. Для них проведут мастер-классы, квесты, фестивали и концерты.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, праздничную программу подготовит досуговый центр «Факел» во Фрязине. Там пройдет концерт военно-патриотической песни. Также творческие коллективы выступят в центре «Яхромской» в Дмитрове.

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В «Родниках» в Волоколамске пройдет встреча с народным коллективом «Духовой оркестр „Вдохновение“», а в центре Елизаветы Мамонтовой в Сергиевом Посаде состоится концерт с участием ансамбля «Любить по-русски» и спортивный квест «Зарница».

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Победителей девятого открытого фестиваля детского рисунка «Немчиновка и Малевич» наградят в Немчиновском культурном центре в Одинцове, а в ДК «Октябрь» в Дубне пройдет патриотический квест с играми и курсом молодого бойца.

Спектакль «Завтра была война» покажут в ДК «Родники» Раменском округе, а в Доме космонавтов в Звездном городке пройдет выставка «Образы защитников Отечества в работах военных художников».

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