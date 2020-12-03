Более 65 тысяч исследований на птичий грипп провели в Московской области

В Подмосковье в этом году проведено более 65 тысяч лабораторных исследований на птичий грипп. Об этом сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Все результаты исследований на грипп у птиц, которые получили специалисты государственной ветеринарной службы Московской области, отрицательные.

«С наступлением холодов начинается период перелета дикой птицы, которая может переносить вирусы на значительные расстояния. Именно в миграционный сезон ветеринарные врачи проводят усиленную работу, направленную на поддержание эпизоотического благополучия птицеводческих предприятий региона, личных подсобных и фермерских хозяйств. На данный момент, на грипп птиц проведено более 65 тысяч лабораторных исследований», — сказал Сергей Воскресенский.

На территории Подмосковья обитают около 12 миллионов домашних птиц. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона рекомендует владельцам пернатых ограничить контакт с окружающей средой, содержать строения в чистоте, периодически проводить дезинфекцию, а также хранить корма в плотно-закрытых емкостях. В случае подозрения на заражение домашних птиц гриппом, обращаться в государственную ветеринарную службу