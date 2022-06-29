Более 65 домов отремонтируют в Орехово-Зуеве в 2022 году

На региональную программу капремонта общего имущества многоквартирных домов Орехово-Зуевского городского округа в 2022 году выделено 490 миллионов рублей.

Программа предполагает ремонт 68 многоквартирных домов. Ремонт ждет кровли в 27 многоквартирных домах, фасады в 18 домах, инженерные системы в 15 домах. В пяти домах заменят 17 лифтов. На данный момент работы уже проведены в 45 домах.

«Всего на территории Московской области расположено более 54 тысяч многоквартирных домов. Из них в региональную программу капитального ремонта Московской области включено 44 162 дома. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В программу не включены аварийные дома и подлежащие сносу или реконструкции, многоквартирные дома, износ которых составляет более 70%, а также новостройки, не введенные в эксплуатацию на момент утверждения последней редакции программы. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,2 тысячи домов. Программа реализуется с 2014 года и выполнена более чем на одну треть. Улучшены жилищные условия более двух миллионов жителей области», — сообщил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

В минувшем году в Подмосковье капитально отремонтировали 2500 многоквартирных домов. На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3757 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка восьми тысяч домов. Срок окончания действия договоров — 30 декабря 2022 года», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.