Подмосковье 31 января 2024, 15:33 Более 64 миллионов рублей направили на выплату к юбилеям совместной жизни в Подмосковье в 2024 году Министерство социального развития Подмосковья

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Каждый год выплату к юбилею совместной жизни в Подмосковье получают около 12 тысяч пар, которые живут вместе более 50 лет. В 2024-м на эту меру поддержки предусмотрено более 64,4 миллиона рублей. Об этом рассказала министр социального развития Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что заявление нужно подать только один раз на региональном портале госуслуг. Потом выплата будет поступать автоматически.

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Кто прожил в браке 50 лет — получают пять тысяч рублей, 55 лет — шесть тысяч, 60 лет — семь тысяч, 65 лет — восемь тысяч рублей. Тем, кто вместе 70 лет и более, полагается девять тысяч рублей.

Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.

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