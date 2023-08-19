Подмосковье 19 августа 2023, 02:00 Более 630 тысяч тонн сенажа для коров заготовили в Подмосковье на зиму Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Подмосковье продолжается заготовка корма для коров на зиму. Всего в этом году в Московской области запасут более 900 тысяч тонн сена и сенажа, а также примерно 720 тысяч тонн силоса.

«В Подмосковье уже заготовлено более 630 тысяч тонн сенажа и 47 тысяч тонн сена. В целом на корову в сельхозорганизациях заготовлено 14,15 центнера кормовых единиц, или 53% от общего плана», — заявил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Отмечается, что качественные корма благотворно влияют на генетический потенциал животных, за счет чего повышается молочная и мясная продуктивность скота.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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