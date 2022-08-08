Более 6,3 тысячи человек проверили здоровье в парках Подмосковья с начала лета

С начала лета в парках Подмосковья проводится масштабная акция по проверке здоровья. В минувшие выходные бригады врачей работали в 27 округах — в Балашихе, Ленинском, Волоколамске, Дмитрове и других. Такой формат оказался удобным для людей, в нем приняли участие уже больше 6 тысяч жителей Московской области.

«Акция „Проверь свое здоровье в парке“ проводится в регионе с начала лета. Такой формат проверки здоровья удобен для жителей, так как нет необходимости записываться к врачу и идти в поликлинику. В прошедшие выходные свое здоровье проверили 593 человека, а с начала проведения акции уже более 6,3 тыс.ячи», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В парках можно измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти ЭКГ, сдать общий анализ крови. Если врачи заметят такую необходимость, то пациент будет направлен в местную поликлинику для более углубленного обследования. Кроме того, все желающие могут пройти вакцинацию против коронавируса. Все результаты обследований готовы в кратчайшие сроки, они приходят в личный кабинет на портале «Госуслуг».