Подмосковье 20 января 2023, 16:03 Более 63 тысяч родителей оценили качество питания в школах Подмосковья в 2022 году

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В Московской области уже три года реализуется проект «Родительский контроль». В его рамках родители могут оценить качество питания детей в школах. Так, в 2022 году в проекте приняли участие более 63 тысяч мам и пап Подмосковья.

«В 2022 году более 63 тысяч родителей Подмосковья приняли участие в проекте „Родительский контроль“, из которых 99% положительно высказались об организации питания. Они проверили работу школьных столовых и качество еды в образовательных организациях», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Принять участие в проекте может любой родитель, для этого надо предварительно договориться с руководством школы. Дать обратную связь по питанию можно как на Школьном портале, так и отсканировав QR-код в школьной столовой. Кроме того, после каждого модуля дети и родители проходят опрос, где делятся, что им нравится и не нравится в школьной еде.

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