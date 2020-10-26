Более 63 млн рублей выделило Подмосковье на покупку лесопожарной техники в этом году

В этом году в Московской области выделили на закупку лесопожарной техники свыше 63 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.

Средства выделили в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов».

В регионе активно восстанавливают леса. За последние четыре года удалось восстановить более 27,2 тысячи гектаров.

Сейчас девять питомников на территории региона общей площадью 378 тысяч гектаров находятся в постоянном пользовании у ГАУ МО «Центрлесхоз». В восьми питомниках ведут хозяйственную деятельность.

Все мероприятия проводят за внебюджетные средства, потому что выращивание саженцев, сеянцев — это предпринимательская деятельность. Ее осуществляют для воспроизводства лесов и лесоразведения.

«Создание лесных питомников на территории Московской области позволит полностью обеспечить посадочным материалом регион, а не закупать его в других субъектах страны. Также наш комитет совместно с комитетом лесного хозяйства Подмосковья планирует в декабре 2020 года провести расширенное заседание, на котором рассмотрит вопросы воспроизводства лесного потенциала», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.