Более 6,1 тысячи подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года

Почти 95 тысяч подъездов отремонтировали за шесть лет в Подмосковье. До конца года улучшат 6160 внутридомовых площадок.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, речь идет о программе «Мой подъезд». Она стартовала в 2016 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Участие в программе добровольное. Это решение принимают собственники жилья. Они могут сами выбрать дизайн и следить за выполнением ремонта.

Свыше половины этой масштабной программы мы уже реализовали и постоянно продолжаем эту работу Антон Велиховский.

Он уточнил, что за прошлый год в регионе отремонтировали около 11,4 тысячи подъездов.

В 2022-м больше всего точек приведут в порядок в Пушкино, Подольске, Балашихе и Одинцове.

«Основная задача этой программы заключается в улучшении качества жизни жителей Подмосковья», — подчеркнул Антон Велиховский.

Стать участником программы несложно. Собственники вместе с управляющей компанией дома должны провести собрание и принять решение.