Подмосковье 27 января 2023, 19:41 Более 600 жителей Ногинска поучаствовали в памятной акции ко Дню снятия блокады Ленинграда

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В Ногинске Богородского округа прошла патриотическая акция «Блокадный Ленинград глазами молодежи». На мероприятие пришли более 600 местных жителей. Участники события узнали о бруске хлеба весом 125 граммов, истории людей, переживших почти 900 дней испытаний, и наблюдали перформанс у Вечного огня.

«Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить героев и события тех дней, а также неустанно благодарить наших ветеранов», — заявил во время выступления глава округа Игорь Сухин.

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Молодые люди развернули на площади Победы военную реконструкцию. Волонтеры показали оружие и портреты героев, а также рассказали об ужасах осады города. Там же установили перевязочный пункт. В нем желающие смогли увидеть шовный материал, различные банки с микстурами, хирургические инструменты, которыми медики извлекали из ран осколки и пули.

На площади расположился продовольственный пункт. Здесь жители Ногинска увидели бруски хлеба весом 125 граммов. Именно такую порцию выдавали на одного человека в дни осады Ленинграда.

У Вечного огня волонтеры показали «картину» с жителями оккупированного города, на фоне звучали стихи поэтессы Ольги Берггольц.

«Это такой моноспектакль сродни дневника Тани Савичевой, который люди могут услышать», — пояснила начальник отдела молодежной политики администрации Богородского Наталия Серебрякова.

Жительница Ногинска Людмила Литвиненко была в числе участников памятной акции. Она отметила, что блокада Ленинграда касается каждого гражданина.

«Это моя личная история. Во-первых, я гражданин этой страны. Во-вторых, мой папа — сын полка, мальчишкой в 10 лет убежал на фронт и четыре года провоевал. Для меня это личное переживание», — заявила участница акции.

Сейчас в Богородском округе осталось 20 жителей блокадного Ленинграда и одна защитница и участник Великой Отечественной войны.

«900 дней и 900 ночей немцы постоянно бомбили город Ленинград, морили нас городом, не было света, воды. Но несмотря на это, блокадники жили и многие выжили», — поделилась председатель общественной организации блокадников Ленинграда Богородского Валентина Кубракова.

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