Подмосковье 05 сентября 2022, 15:14 (обновлено: 05 сентября 2022, 16:44) Поделиться Telegram

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Viber Более 600 жителей Истры написали «Диктант Победы».

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Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны жители городского округа Истра смогли на 20 площадках. Вместе с истринцами участие в акции принял депутат Государственной думы Денис Кравченко.

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«Диктант Победы» парламентарий писал в Новопетровской школе. В акции на территории округа также приняли участие депутат Московской областной думы Роман Володин, члены местного Совета депутатов, сторонники партии «Единая Россия», волонтеры Подмосковья, молодогвардейцы и все желающие жители.

Тесты участники диктанта получили только в кабинете — чтобы не было возможности заранее узнать вопросы. На решение было дано 45 минут.

«Диктант нужен для того, чтобы дети стремились изучать историю своей страны, больше знали о подвигах наших героев и брали с них пример. Это очень интересно и всегда захватывающе. Вопросы — сложные», — поделился впечатлениями Денис Кравченко.

В акции принимали участие и те, кто живет за границей. Пройти тест можно было из любой точки мира — задания были опубликованы на официальном сайте акции. К тому же диктант можно было писать как на русском, так и на английском языках.

Узнать результаты каждый участник сможет в личном кабинете на сайте акции. Там же будет сформирован электронный диплом со всеми данными, который можно будет самостоятельно распечатать.

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