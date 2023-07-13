Подмосковье 13 июля 2023, 11:48 Более 600 врачей Подмосковья пройдут тренинги по коммуникации в этом году Пресс-служба Минздрава МО

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Тренинги по бесконфликтному общению «Эффективные коммуникации с пациентом» начались для медиков в Подмосковье. К концу года очное обучение пройдут 630 терапевтов и врачей общей практики.

«Ранее подобный курс прошли около 3,5 тысячи администраторов поликлиник, теперь тренинг запустили для врачей. Ожидается, что до конца года его пройдут 630 участковых терапевтов и врачей общей практики», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Занятия проводят специалисты МОНИКИ имени Владимирского. Обучение состоит из коротких лекций и отработки навыков на практике с симулированным пациентом. Это специалист, который не просто изображает рядового посетителя поликлиники, но и рассказывает врачу, какие эмоции вызывают его слова. Тренинги уже прошли сотрудники Клинской, Люберецкой и Волоколамской больниц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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