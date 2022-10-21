Пенсионерке из Серпухова выплатили больше 600 тысяч рублей после смерти сына | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 20:17 Пенсионерке из Серпухова выплатили больше 600 тысяч рублей после смерти сына

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Судебные приставы в Серпухове смогли добиться того, чтобы пенсионерке выплатили крупную сумму в качестве возмещения морального вреда — 600 тысяч рублей. Дело в том, что женщина на производстве потеряла собственного сына.

Из-за нарушения правил безопасности во время ведения строительных работ на автозаправочной станции случился масштабный взрыв. Там взлетела на воздух емкость из-под топлива. Погиб молодой человек. Директора этой организации признали виновным в деянии, которое повлекло за собой смерть двух или более лиц.

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После того, как все это произошло, женщина оказалась лишенной всей своей поддержки и жизненной опоры. Именно поэтому суд решил удовлетворить ее требование.

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В итоге пенсионерке возместили сразу 600 тысяч рублей морального вреда, а еще 15 тысяч рублей судебных расходов. Удалось установить, где находится техника, которая принадлежит должнику. Когда он понял, что его имущество могут арендовать, он сам решил исполнить все свои обязательства. Решение суда было удовлетворено в полном объеме.