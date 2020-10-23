Более 600 тысяч детей привились от гриппа в Московской области

Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже более 600 тысяч детей. Речь идет как о дошколятах, так и о школьниках и младших студентах.

Об этом сообщил Минздрав Московской области 23 октября. Ведомство уточнило, что воспитанники детских садов, школьники, а также студенты колледжей вакцинировались от гриппа как в поликлиниках по месту прикрепления, так и в медицинских кабинетах, которые находятся в образовательных учреждениях.

«Прививаться от гриппа важно не только взрослым, но и детям. С начала прививочной кампании вакцинацию прошли уже 57% от запланированного на этот год количества детей. Это и малыши до семи лет, и школьники, и студенты», — процитировало ведомство слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Стригункова подчеркнула, что в этом году регион планирует сделать прививки от гриппа более чем миллиону детей.

Прежде чем сделать ребенку прививку, медицинский работник проведет осмотр. Он выяснит, нет ли у пациента противопоказаний, а затем вакцинирует его одним из трех современных препаратов: «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс». Родители и дети могут узнать график вакцинации в своем образовательном учреждении.