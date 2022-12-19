Подмосковье 19 декабря 2022, 11:32 Более 600 тысяч детей из Подмосковья отдохнули в оздоровительных лагерях с начала года

Читать 360tv в

Министерство социального развития Подмосковья подвело итоги кампании по детскому отдыху в оздоровительных лагерях. С начала года более 600 тысяч ребят смогли побывать в таких кемпингах и провести время с пользой.

«В этом году различными формами отдыха охвачено свыше 600 тысяч детей в возрасте от семи до 15 лет. Ребята отдыхали как в нашем регионе, так и на юге страны», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

Большим спросом пользовались языковые, спортивные и творческие лагеря. При этом основный пик популярности традиционно попал на летние каникулы. В июне, июле и августе в поездках побывали свыше 420 тысяч ребят.

Реклама

Детские лагеря на следующий сезон можно выбрать заранее на портале «Детский отдых в Подмосковье». Здесь собраны проверенные площадки, которые предлагают отдых на любой вкус.

На прошлой неделе губернатор Андрей Воробьев рассказал о новогодней акции для детей Донбасса, Херсона и Запорожья, которая стартовала в Подмосковье. Каждый желающий сможет принять в ней участие и исполнить заветное желание ребенка, оставшегося без родителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».