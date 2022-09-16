Более 600 тысяч банок и бутылок собрали ученики Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 14:05 Поделиться Telegram

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Viber Более 600 тысяч банок и бутылок собрали ученики Подмосковья с начала года

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В компании «РТ-Инвест» подвели итоги года работы фандоматов в подмосковных школах. С начала текущего года количество автоматов в учебных заведениях увеличилось почти в 10 раз. Больше всего тары сдавали школьники и учителя из Химок, Балашихи, Мытищ и Королева. В целом школьникам Подмосковья удалось собрать больше 600 тысяч банок и бутылок. Все это важные вторичные ресурсы, которые в дальнейшем можно будет использовать в переработке.

Больше всего бутылок сдали учащиеся школ в Балашихе. Им удалось собрать больше 35 тысяч бутылок и алюминиевых банок. На втором месте оказались Химки и Мытищи, там оказалось по 23 единицы тары. Например, из 14 тонн бутылок можно будет изготовить утеплитель сразу для 700 зимних курток и 150 новых велосипедов.

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Стоит отметить, что фандоматы работали и во время школьных каникул. Можно было сдавать бутылки во время допзанятий или внеклассных мероприятий. С началом нового учебного года стартовала акция «Осенний Эко-марафон». Принять участие в ней могут ученики тех школ, где установлены экопункты «РТ-Инвест». На протяжении месяца им предстоит сдавать тару и активировать в личном кабинете коды из чеков, которые выдаст фандомат. Первые 50 участников, набравшие 1000 баллов, получат призы: часы, билеты в кино и музеи, сертификат в фитнес-клуб.

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В целом в Подмосковье сейчас работают 458 экопунктов, они располагаются в 27 городских округах. За время работы программы общее количество сданных в фандоматы бутылок и банок превысило уже 2 миллиона, а общий вес составляет порядка 46 тонн.

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