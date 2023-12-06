Подмосковье 06 декабря 2023, 17:32 Более 600 тракторов и уборочных машин передали городским округам Подмосковья с начала года МИО МО

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Автопарк коммунальной техники Подмосковья пополнился на 600 машин. Трактора, погрузчики и автовышки передали в собственность 40 городских округов.

«Парк спецтехники коммунальных служб в городских округах Подмосковья пополняется из года в год. Без нее невозможно следить за чистой и порядком, особенно в зимний период. Передача более 600 самых разных специализированных машин во многом улучшит работу коммунальной сферы муниципальных образований», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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В 2023 году автопарк коммунальщиков пополнили трактора и полуприцепы с цистернами, универсальные погрузчики и грузовые автомобили, а также подъемники, автовышки и подметально-уборочная техника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он указал, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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