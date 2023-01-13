Подмосковье 13 января 2023, 16:59 Более 600 спортсменов выступят на всероссийском турнире по бадминтону в Раменском

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В Раменском стартовал заключительный день всероссийских соревнований по бадминтону «Новогодний волан». В них поучаствовали более 600 взрослых спортсменов, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Встречи проходили в спорткомплексе «Борисоглебский». Турнир начался 8 января, где выступали юниоры в возрасте от 13 до 19 лет. За главный приз среди юношей и девушек поборолись 400 спортсменов из 21 региона страны. Подмосковье представляли 45 бадминтонистов.

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Взрослый раздел соревнований начался 11 января. В итоге в финал вышли 162 спортсмена из 20 регионов России, в том числе 30 человек из Подмосковья.

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Общий призовой фонд составляет более 250 тысяч рублей. Финальные встречи турнира транслирует телеканал «Матч ТВ».

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