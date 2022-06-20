Более 600 спортсменов состязались в заплыве X-WATERS Moscow 2022 в Истре

Свыше 600 участников собрал ежегодный заплыв X-WATERS Moscow в этом году. Он состоялся 19 июня на Истринском водохранилище.

X-WATERS Moscow 2022 — это единственный июньский этап чемпионата мира X-WATERS. Пловцы соревновались на нескольких дистанциях, в эстафете и детском заплыве. Каждый финишер получил памятную медаль.

Всего участие в заплыве приняли 644 человека от 8 до 62 лет. Лидером стал Владимир Гусев — он проплыл шесть километров за 1 час 26 минут. Сильнейшие участники продолжат проявлять себя по итогам всех стартов сезона на соревнованиях X-WATERS World Championship 2022.

Пловцы состязались на Истринском водохранилище второй раз. Участников, проживающих вблизи водоема, стало заметно больше, рассказали организаторы. В 2019 году в рамках серии X-WATERS состоялось 14 заплывов в шести странах. Заплывы в открытой воде проводятся с 2021 года.