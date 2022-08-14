Более 600 спортсменов приняли участие в праздновании Дня физкультурника в Видном

В Ленинском городском округе отметили День физкультурника. На стадионе «Металлург» в городе Видное собрались более 600 спортсменов.

В городе Видном праздновали на семи площадках, провели более 20 спортивных мероприятий.

«У нас столько результатов хороших за последние годы. Не говоря о мотоболе „Металлург Видное“, которые три десятилетия занимают первые места в России и в Европе. А сегодня мы гордимся нашими пловцами», — отметил советник главы Ленинского городского округа Моисей Шамаилов.

Регулярно физкультурой и спортом в Ленинском округе занимаются около 75 тысяч жителей в возрасте от трех до 79 лет.

«У нас самые лучшие, самый замечательные тренеры. Профессионалы своего дела, чемпионы, поэтому молодежь к ним тянется. Наши ветераны — это самые лучшие наставники», — подчеркнула заместитель начальника управления по делам молодежи культуры и спорта Ленинского округа Наиля Нугаева.

У кинотеатра «Искра» в этот день впервые провели спортивный праздник «Территория спорта». В программе были открытые уроки по фитнесу, мастер-классы от ведущих спортивных и танцевальных коллективов округа, интерактивные выставки и детская эстафета.