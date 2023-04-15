Подмосковье 15 апреля 2023, 14:08 Более 600 спортсменов из России и других стран приехали на соревнования по дзюдо в Подольск Галина Добрынина

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Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Героя России Олега Малочуева открылись в центре «Юность» в Подольске. Поучаствовать в турнире приехали более 600 спортсменов со всей страны, а также из Белоруссии и Армении.

«Соревнования среди юношей и девушек продлятся 15 и 16 апреля. В них принимают участие спортсмены из 31 региона России, в том числе из Архангельской области и Пермского края, Ингушетии и Татарстана, Удмуртии и Чукотки», — сказал на открытии вице-президент Федерации дзюдо и самбо Подольска Иван Колганов.

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Город Подольск представит на соревнования 10 своих лучших борцов. Победители выполнят нормативы кандидатов в мастера спорта.

Соревнования проводятся в память об Олеге Малочуеве. Он был полицейским, участником отряда специального назначения «Рысь». Участвовал в 35 специальных операциях и во время командировки на Северный Кавказ получил смертельное ранение. За мужество, проявленное при выполнении воинского долга, посмертно удостоен звания Героя России.

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