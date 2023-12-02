Подмосковье 02 декабря 2023, 12:24 Более 600 семей получат ключи от квартир в ЖК «Митино Дальнее» в Химках Фото: администрация Химок

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Пять корпусов жилого комплекса «Митино Дальнее» сдали в химкинской деревне Брехово. Министерство жилищной политики Московской области уже дало разрешение на ввод зданий в эксплуатацию. Более 600 семей получат свои квартиры. Планируется также ввести в эксплуатацию еще три дома до конца года, что позволит 266 дольщикам забрать свои ключи.

Возведение жилого комплекса «Митино Дальнее» стартовало в 2014 году. Застройщиком стал ООО «Даналит». После пяти лет строительства компания объявила себя банкротом. Только в 2020 году работы возобновились.

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Права на завершение строительства передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области в марте 2021 года.

«При поддержке губернатора Андрея Воробьева усиленными темпами решаем проблему „замороженных строек“. За последние пять лет почти 4,5 тысячи семей получили ключи от квартир. В этом году планируем восстановить права еще 849 граждан за счет ввода в эксплуатацию ЖК „Белый город“ и „Митино Дальнее“, а также выплатить компенсации участникам долевого строительства ЖК „Дом у реки“», — рассказала глава Химок Дмитрий Волошин.

Руководитель муниципалитета держит решение проблемы дольщиков в округе на личном контроле. Благодаря этому за прошлый год в Химках восстановили права более 220 семей. Более 30 из них получили ключи от квартир, а остальные — компенсационные выплаты от Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

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