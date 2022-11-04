Более 600 праздничных мероприятий провели в Подмосковье в День народного единства | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 20:54 Более 600 праздничных мероприятий провели в Подмосковье в День народного единства

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День народного единства отпраздновали сегодня во всех городских округах Подмосковья. В культурно-досуговых учреждениях области провели более 600 праздничных мероприятий. Для жителей организовали концерты, фестивали искусств, квесты, флешмобы, спектакли, кинопоказы и многое другое, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

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« В День народного единства проходит большое количество мероприятий в каждом уголке Подмосковья. Такая сложилась традиция, потому что для нас это всегда особый, объединяющий праздник дружбы и добра. А сейчас он имеет еще более глубокий смысл, когда надо быть плечом к плечу ради справедливости, истории, ради нашей большой, великой страны», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Министр добавила, что в Подмосковье живут люди разных народностей и религий и губернатор Андрей Воробьев уделяет особое внимание всему, что связано с укреплением добрососедских отношений.

«Мы постоянно проводим совместные фестивали, образовательные и культурно-просветительские проекты, которые этому способствуют», — отметила Швелидзе.

В День народного единства в парках Подмосковья провели гастрономические ярмарки, представление ростовых кукол, организовали литературные площадки, мастер-классы, интеллектуальные и игровые программы.

На центральной площади в Шаховской сегодня прошла патриотическая акция «Сила России в нашем единстве». Около тысячи человек в унисон исполнили гимн страны.

«Сегодня вся наша огромная страна отмечает великий праздник — День народного единства. В нынешних реалиях и условиях, мне кажется, он особенно значим для каждого, будь то маленький ребенок или взрослый человек. Сегодня у нас проводится замечательное мероприятие, очень много людей собралось. Мы все хотим спеть гимн, поддержать нашу страну, ведь пока мы едины — мы непобедимы», — сказала жительница Шаховской Дарья.

В Ивантеевке более сотни юных жителей протянули 100-метровый триколор по улицам города, а для жителей и гостей Балашихи провели фестиваль национальных культур «Балашиха — Большая семья». В рамках фестиваля был организован концерт местных художественных коллективов и выставка народного искусства.

«На первом нашем фестивале в 2017 году было представлено пять культурных автономий и диаспор. С каждым годом их становится все больше и больше. Сегодня в ДК «Балашиха» почти 20 национальностей знакомят гостей со своей кухней, обычаями, нарядами, своей культурой. Здесь и казаки, и молдаване, азербайджанцы, грузины, таджики, украинцы и многие другие. Столы просто ломятся от угощений. На фестиваль пришло много гостей — как наших давних друзей, так и тех, для кого он стал первым», — рассказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Ранее стало известно, что в Коломне в честь Дня народного единства провели крестный ход и патриотический митинг.