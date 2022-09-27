Более 600 пользователей зарегистрировались на подмосковном портале «Агрокадры» | 360°

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Более 600 пользователей зарегистрировались на подмосковном портале «Агрокадры»

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Портал «Вакансии в сфере АПК Московской области» — это настоящая открытая ярмарка вакансий в агропромышленном комплексе Подмосковья. Работодатели могут найти там квалифицированных специалистов, а соискатели — работу по той профессии, которую они выбрали.

Ресурс разрабатывался силами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, его запустили в марте 2022 года.

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«В нашем регионе много предприятий АПК, крестьянских, (фермерских) хозяйств, и всем им нужны квалифицированные сотрудники. На сегодняшний день на портале „Агрокадры“ более 600 зарегистрированных пользователей, размещено уже 106 вакансий от работодателей», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На портале можно не только найти работу, но и устроиться на практику для студентов аграрных колледжей и вузов. Регулярно проходят выездные мероприятия, на которых рассказывается о возможности регистрации на портале, чтобы разместить там свои вакансии.

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