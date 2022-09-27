Более 600 пользователей зарегистрировались на подмосковном портале «Агрокадры» | 360°

Все новости
Мир
27 сентября 2022, 22:46
Пасечник попросил Путина рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России
Мир
27 сентября 2022, 22:39
Министр энергетики Дании отверг неосторожность как причину повреждения «Северных потоков»
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Общество
27 сентября 2022, 22:14
Более 81% жителей Херсонской области захотели воссоединиться с Россией
Технологии
27 сентября 2022, 22:12
Россиянам назвали доступные для скачивания соцсети в App Storе
Спецоперация
27 сентября 2022, 22:09
ВСУ активизировались по всей линии фронта — НМ ЛНР
Подмосковье
27 сентября 2022, 22:06
Глава Одинцова проинспектировал недострои в ЖК «Гусарская баллада»
Путешествия
27 сентября 2022, 22:02
Россиянам рассказали, что делать в случае потери документов за границей
Важное
27 сентября 2022, 22:01
Глава ЛНР заявил о скором возвращении Луганщины в Россию
Армия
27 сентября 2022, 22:00
Нравственный закон столкнулся с экономическим. Бизнес попытался нажиться на мобилизованных