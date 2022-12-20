Подмосковье 20 декабря 2022, 19:35 Более 600 подмосковных предпринимателей выбрали новый налоговый режим с июля 2022 года Публичное достояние

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В Подмосковье с 1 июля 2022 года 615 индивидуальных предпринимателей и 58 организаций воспользовались упрощенной системой налогообложения. Об этом рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Отчисления в областной бюджет за этот период составили 2821 тысячу рублей, уточнила министр.

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«Мы в режиме реального времени изучаем экономическую ситуацию с целью создания новых и корректировки уже принятых мер поддержки предпринимателей разного уровня. АУСН — один из налоговых режимов, который поможет бизнесу оптимизировать расходы», — отметила Наталия Масленкина.

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Министр напомнила, что режим АУСН был разработан с целью снижения налоговой нагрузки и упрощения процедуры налоговой отчетности для предпринимателей.

Первыми получили возможность воспользоваться новой упрощенной системой в рамках эксперимента индивидуальные предприниматели и компании в четырех регионах — в Москве, Республике Татарстан, Московской и Калужской областях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что экономика Подмосковья вышла в плюс по итогам 2022 года.

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