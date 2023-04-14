Подмосковье 14 апреля 2023, 15:29 Более 600 подъездных дорог к храмам Подмосковья улучшили в преддверии Пасхи Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы привели в порядок к Пасхе более 600 подъездов к храмам, церквям и монастырям Подмосковья. Работы затронули более пяти тысяч километров покрытия.

«Провели ямочный ремонт, убрали мусор, очистили проезжую часть и тротуары, вымыли и покрасили остановки, а также восстановили разметку на пешеходных переходах. В работах были задействованы более 2,5 тысячи дорожных рабочих», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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В одном только Сергиевом Посаде привели в порядок дороги к 30 церквям, часовням и монастырям, а в Истре — к 40. В других муниципалитетах также были убраны и отремонтированы подъездные пути к местам притяжения.

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