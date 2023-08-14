14 августа 2023, 21:51
Более 600 первокурсников примет Коломенский социально-гуманитарный университет 1 сентября
В новом учебном году Коломенский государственный социально-гуманитарный университет примет более 600 первокурсников. Подать заявление на очную форму обучения в вузе будущие студенты могут до 25 августа.
Как отметили в Министерстве образования Подмосковья, сейчас в списках зачисленных находится 631 абитуриент, 165 из них пройдут обучение в заочном отделении. Также 96 человек поступили в ГСГУ на платной основе.
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Узнать подробности о поступлении можно на сайте университета.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Коломна
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