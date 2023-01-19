Подмосковье 19 января 2023, 08:56 Более 600 новых налоговых резидентов зарегистрировали в Химках в 2022 году

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Еще 607 компаний и предпринимателей в 2022 году встали на налоговый учет в рамках программы «Химкинский резидент». Среди них — крупные арендодатели, управляющие и торговые компаний. Всего в бюджет округа от новых налоговых резидентов в прошлом году поступило более 240 миллионов рублей.

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Результаты проекта обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

Всего в Химках более 33 тысяч налоговых резидентов. Наша цель — привлекать в округ новых предпринимателей, ведь увеличения налоговых отчислений — это и дополнительные ресурсы в бюджете округа для реализации важных социально значимых проектов. Дмитрий Волошин

Участником общегородского совещания в онлайн-формате стал представитель группы компаний «Антей», которая реализует морепродукты на российском и зарубежных рынках. Это единственное в России предприятие, где используют уникальную систему передержки живого краба, идентичную его среде обитания.

«Наша компания существует в Химках с 2021 года. С самого начала мы арендовали территорию в городском округе — склад площадью около 640 квадратных метров. Он рассчитан на единовременное содержание 10 тонн краба. Эта система не имеет аналогов в России и впервые создана здесь как транспортный хаб вблизи аэропорта Шереметьево. Отдельно хочу поблагодарить администрацию за поддержку, постоянное внимание и оказание помощи в различных вопросах», — рассказал вице-президент по развитию торговли и технологии группы компаний «Антей» Азамат Юсупов.

Мониторинг более 5,5 тысячи компаний, которые работают на территории округа, провели в 2022 году. Работу с резидентами продолжат в Химках и в 2023-м. В рамках проекта проведут еще 82 выездных мониторинга, в том числе в поселениях Луневское и Кутузовское, которые присоединились к округу с 1 января.

Проект «Химкинский резидент» реализуют по инициативе главы округа с 2019 года. Его задача — побудить бизнесменов встать на налоговый учет, а также привлечь в Химки новых налоговых резидентов из других муниципалитетов и регионов.

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