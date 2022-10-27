Более 600 мероприятий пройдет в День народного единства в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 18:25 Более 600 мероприятий пройдет в День народного единства в Подмосковье

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Уже очень скоро, 4 ноября, в России будет отмечаться День народного единства. В культурно-досуговых учреждениях Подмосковья состоится около 600 мероприятий, которые посвятят этой дате. Состоятся фестивали искусств, лекции, мастер-классы, квесты, флешмобы и многое другое. Ожидается, что такие мероприятия посетят как минимум 90 тысяч участников.

В районном Доме культуры в Богородском округе пройдет фестиваль искусств под названием «Белый платок», кроме того, в том же округе пройдет тематическая акция, посвященная празднику.

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В доме культуры «Современник» в Дмитрове будет фестиваль казачьей песни, а в Истре выйдет хоровая ассамблея, в ней примут участие творческие коллективы Подмосковья.

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Централизованная система в Клину пригласит на масштабную праздничную программу. В Красногорске состоится фестиваль, в Егорьевске — концерты и флешмобы. Различные мероприятия состоятся и в других округах Подмосковья. Все подробности и полную программу можно посмотреть на сайтах культурно-досуговых учреждений.