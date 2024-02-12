Подмосковье 12 февраля 2024, 10:56 Более 600 медработников трудоустроились в Подмосковье по рекомендациям коллег с 2022 года Пресс-служба Минздрава МО

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Акция «Приведи друга» пополнила штат медицинских сотрудников в Подмосковье на 638 человек. Благодаря программе в больницы и поликлиники трудоустраиваются врачи и медсестры.

Действующий сотрудник системы здравоохранения в Подмосковье может получить премию до 50 тысяч рублей, если по его рекомендации в больницу или поликлинику придет работать новый специалист. Акция активизирует поиск врачей и медсестер, стимулируя медиков принимать участие в поиске коллег.

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«Мы стараемся привлекать на работу в Подмосковье новые медицинские кадры, а также поддерживать тех, кто уже работает в наших медорганизациях. Благодаря программе „Приведи друга“, в медучреждения региона трудоустроились 638 медработников, из них 357 — это врачи, а 281 — средний медицинский персонал», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье ведет активную работу по развитию здравоохранения. В области ремонтируют старые и строят новые поликлиники, реализуют программы поддержки врачей и закупают новую технику.

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