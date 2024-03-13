Подмосковье 13 марта 2024, 15:18 Более 600 ям заделали на дорогах в Химках с начала марта Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Дорожные службы в Химках начали весенний сезон. С начала марта рабочие устранили более 600 ям, привели в порядок свыше 500 километров дорожного полотна и около 200 километров тротуаров.

Каждый день свыше 100 рабочих занимаются ремонтом ям и убирают мусор в общественных местах.

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«Завершаются последние холодные дни, снег будет постепенно таять. Поэтому важно обратить внимание на состояние дорог — и муниципальных, и региональных. Самая активная стадия ремонта у нас начнется с середины апреля. Традиционно в это время мы переходим в фазу плюсовых температур, и значит, сможем вести эту работу более масштабно», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Также в округе начались противопаводковые и противополоводные работы.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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